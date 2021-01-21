وزير الخارجية المجري يتوجه إلى موسكو اليوم لمناقشة لقاح ضد كورونا

أعلن رئيس الوزراء المجري غيرغي غولياش، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو سيتوجه إلى موسكو، اليوم، لبحث اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

موسكو. 21 يناير - سبوتنيك . ووفقا لوكالة "رويترز" للأنباء، فإن رئيس إدارة رئيس الوزراء المجري، غيرغي غولاش، أعلن أن بلاده وافقت على استخدام لقاح شركة "استرازينيكا" البريطاني ولقاح "سبوتنيك- V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

وجاء في بيان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الخميس، عن تسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك-V" من قبل المعهد الوطني المجري لعلم الأدوية والتغذية.

في وقت سابق، ذكرت "رويترز"، نقلاً عن بيان لوزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن بلاده تلقت 6000 جرعة من لقاح روسي ضد فيروس كورونا.

ويذكر أنه في أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلن سيارتو، أن البلاد قد تلقت العينات الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، مشيراً إلى أن الأطباء الهنغاريين حصلوا على معلومات مفصلة عن اللقاح الروسي، كما تأكدوا من أن "سبوتنيك V" ينتج مع مراعاة "أحدث التقنيات ووفقًا لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية".

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس/آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي.