دميترييف: تسجيل المجر لقاح "سبوتنيك-V" الروسي يظهر أن القضايا الصحية منفصلة عن السياسة

قال رئيس صندوق الاستثمار الروسي، كيريل دميترييف، إن تسجيل المجر لقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا يظهر أن القضايا الصحية منفصلة عن السياسة.

وأعلنت السلطات المجرية، اليوم الخميس، أنه قد تمت الموافقة على استخدام لقاح شركة "استرازينيكا" البريطاني ولقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد.

بدوره أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الخميس، أن هنغاريا (المجر) هي أول دولة من دول الاتحاد الأوروبي، تسجل لقاح "سبوتنيك-V" على أراضيها.

وجاء في بيان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الخميس، عن تسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك-V" من قبل المعهد الوطني المجري لعلم الأدوية والتغذية.

في وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز "، نقلاً عن بيان لوزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن بلاده تلقت 6000 جرعة من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا.

في أوائل كانون الأول/ديسمبر الجاري، أعلن سيارتو، أن البلاد قد تلقت العينات الأولى من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي، مشيراً إلى أن الأطباء الهنغاريين حصلوا على معلومات مفصلة عن اللقاح الروسي، كما تأكدوا من أن "سبوتنيك في" ينتج مع مراعاة "أحدث التقنيات ووفقًا لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية".

وبذلك، أصبحت هنغاريا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تسمح رسمياً باستخدام لقاح "سبوتنيك-V" على أراضيها.