زلزال بقوة 7 درجات يضرب الفلبين

ضرب زلزال قوته 7 درجات على مقياس ريختر سواحل الفلبين اليوم الخميس على عمق 95.8 كم دون أن يتسبب بإطلاق تحذير من حدوث تسونامي.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي، وقع الزلزال في الساعة 12:23 بتوقيت غرينتش على بعد 210 كم جنوب شرقي مدينة بنداغيتان الفلبينة.

— Anil T Prabhakar (@Aniltprabhakar) January 21, 2021

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

وفي سياق متصل، ارتفعت، يوم الأحد الماضي، حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة سولاوسي الغربية في إندونيسيا، إلى 78 قتيلا على الأقل وأكثر من 740 جريحا.

وذكرت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية (باسارناس) أن 78 لقوا حتفهم من بينهم 67 من منطقة ماموجو و11 من منطقة ماجيني في سولاويسي الغربية، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت الوكالة الإندونيسية للحد من آثار الكوارث في تقرير عن الوضع أن أكثر من 740 شخصا أصيبوا وفر أكثر من 27 ألفا و800 من منازلهم جراء الزلزال الذي وقع أمس الأول (الجمعة)، وبلغت قوته 6.2 درجة.