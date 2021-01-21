لافروف يدين قرار الولايات المتحدة إدراج كوبا في قائمة الدول الراعية للإرهاب

أدان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الكوبي، برونو رودريغيز باريلي، قرار الولايات المتحدة بإدراج كوبا في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مشيرا إلى ضرورة رفع الحصار الاقتصادي عن هافانا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الوزيرين بحثا عددا من موضوعات تنمية الشراكة الاستراتيجية الثنائية، بما في ذلك، في المجال التجاري والاقتصادي، وأكدا على عزم بلديهما تعميق التعاون في المجالات ذات الأولوية.

وأضاف البيان: "تم التأكيد على الموقف التضامني بشأن ضرورة رفع الحصار التجاري والاقتصادي والمالي الذي تتعرض له كوبا من قبل الولايات المتحدة. كما أدان سيرغي لافروف بشدة قرار واشنطن بإدراج كوبا ضمن القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية كوبا في قائمة الدول الراعية للإرهاب في يناير/كانون الثاني "لدعمها المتكرر لأعمال الإرهاب الدولي وإيواء الإرهابيين"، على حد تعبيرها. ووصف باريلا هذا القرار بالنفاق والسخرية واتهم الولايات المتحدة بالانتهازية السياسية.