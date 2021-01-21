الاتحاد الأفريقي: موجة كورونا الثانية أشد فتكا بالقارة والوفيات فيها تفوق المعدل العالمي

وصف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، الموجة الثانية من وباء كورونا بأنها تبدو أكثر فتكا في القارة السمراء.

وذكر مدير المركز جون نكينغاسونغ خلال مؤتمر صحافي، أن معدل الوفيات الناجمة عن وباء فيروس كورونا 2,5% من الإصابات التي تسجلها القارة، مشيرا إلى أنها أعلى من النسبة العالمية البالغة 2,2%.

وبحسب وكالة "فرانس برس" فإن عدد الإصابات المسجلة في أفريقيا تزايد بنسبة 14% في الأسبوع خلال الشهر الماضي.

وظلت أفريقيا رسميا أقل قارات العالم تضرراً من الوباء منذ ظهوره، حيث سجلت 3,3 ملايين إصابة ونحو 82 ألف وفاة، بحسب المركز.

غير أن معدل الوفيات الحالي يمثل اختلافا عن المعدل الذي شهدته القارة خلال الموجة الأولى من الوباء، حيث ظل معدل وفيات القارة أقل من المتوسط العالمي، وفقا لما ذكر مدير المركز.

وذكر نكينغاسونغ أن القارة تشهد تحولا، يمثل إحدى السمات البارزة للموجة الثانية، مشيرا إلى أن 21 بلدا في القارة يشهد معدل وفيات يتخطى المتوسط العالمي الذي يبلغ 2,2%.

ووفقا للمركز فإن السودان يسجل معدل وفيات نسبته 6,2%، ومصر 5,5%، وليبيريا 4,4%.