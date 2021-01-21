بيلوسي: سنبحث في الكونغرس محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، أنها ستبحث في الكونغرس محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وأشارت في مؤتمر صحفي لها أن "ترامب حرض على العنف واقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، الذي تسبب في صدمات نفسية"، بحسب قولها.

كما أكدت بيلوسي أنه "ستكون هناك محاكمات للمسؤولين عن اقتحام مبنى الكونغرس".

Speaker Pelosi promises action on a Senate impeachment trial for former Pres. Trump: ‘He called upon lawlessness. He showed a path to the Capitol and the lawlessness took place. A direct connection in one day.’ pic.twitter.com/YnIgbia2vX — NowThis (@nowthisnews) January 21, 2021

​