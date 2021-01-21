الرئيس الأرجنتيني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي... صورة

تلقى الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، اليوم الخميس، الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

ونشر أحد الصحفيين على "تويتر" صورة للرئيس فرنانديز، أثناء تطعيمه ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

📸Luego que ANMAT aprobara la utilización de la Sputnik V en mayores de 60 años, Alberto Fernández se vacunó en el Hospital Posadas. pic.twitter.com/UE6nMEIlfa — Juan Amorín (@juan_amorin) January 21, 2021

وأعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فيرنانديز، في 10 كانون الأول/ ديسمير الجاري، أن بلاده وقعت عقدًا مع روسيا

لتزويدها بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، من أجل تطعيم 10 ملايين شخص في الفترة من يناير إلى فبراير 2021.

ووصلت أول 300 ألف جرعة من اللقاح الروسي إلى الأرجنتين في نهاية ديسمبر.

وأطلقت دولة الأرجنتين، نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، عملية تلقيح عامة ضد فيروس كورونا المستجد بواسطة لقاح "سبوتنيك V" الروسي بمختلف المناطق والمدن في البلاد.

كما فتحت السلطات الأرجنتينية باب التسجيل عبر الإنترنت للراغبين بتلقي اللقاح الروسي.