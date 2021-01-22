رئيس وزراء اليابان: مصممون على إقامة الأولمبياد

قال يوشيهيدي سوغا رئيس وزراء اليابان اليوم الجمعة إنه عازم على إقامة أولمبياد طوكيو في موعده.

وقال سوغا في البرلمان الياباني إنه سيتعاون مع حكومة طوكيو واللجنة الأولمبية الدولية، بحسب رويترز.

تأتي تصريحات سوغا بعد تقرير لصحيفة التايمز البريطانية التي نقلت عن مصدر في التحالف الحاكم قوله إن الحكومة اليابانية اعترفت ضمنيا بأنه يجب إلغاء الألعاب بسبب جائحة فيروس كورونا.

بدورها، قالت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم الجمعة، إن كل الشركاء بما فيهم اللجنة الأولمبية الدولية يركزون على إقامة الأولمبياد في الصيف المقبل.

كما نفى متحدث باسم الحكومة اليابانية ما جاء في تقرير صحيفة التايمز، قائلا إنه "لا صحة لتقرير احتمال إلغاء الأولمبياد"

يشار إلى أن اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الذي أرجىء لعام حتى صيف 2021 بسبب فيروس كورونا، أكدت في وقت سابق عزمها على إقامة الحدث رغم استمرار تفشي "كوفيد-19"، لكنها لم تستبعد فرضية أن يغيب الجمهور.

وأقر المدير التنفيذي لطوكيو 2020، توشيرو موتو، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، الثلاثاء الماضي بأن الناس "قلقون" مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك اليابان حيث تخضع طوكيو لحالة طوارئ.

وكان استطلاعا للرأي في اليابان هذا الشهر أظهر أن حوالي 80 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع يعارضون إقامة الألعاب هذا العام، حتى بعدما كشف المنظمون عن مجموعة من الإجراءات لمكافحة الفيروس.