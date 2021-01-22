اليابان متمسكة بقرار إجراء الألعاب الأولمبية بالرغم من فيروس كورونا

كشف نائب رئيس الحكومة اليابانية والمتحدث الرسمي باسمها، مانابو ساكاي، اليوم الجمعة، أن المعلومات المتعلقة بالقرار الضمني بإلغاء الألعاب الأولمبية في طوكيو ليست مؤكدة، وبالتالي فإن مسألة إقامتها لا تزال قيد البحث.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات ساكاي خلال مؤتمره الصحفي، الذي نفى فيها كل المعلومات والأخبار التي يتم تناقلها بشأن قرار السلطات اليابانية بإلغاء الألعاب الأولمبية.

وقال ساكاي: "إن حكومة بلدنا تستعد لعقد الألعاب الأولمبية في 23 يوليو القادم، وقد تمت الموافقة على هذا البرنامج من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. وتستعد الحكومة اليابانية لذلك منذ وقت طويل".

وأضاف قائلا: "لكن هناك وضع غير طبيعي في العالم وهو انتشار وباء فيروس كورونا في كل الدول، ومع ذلك فقد تم اتخاذ قرار بشأن الاستمرار بالمواعيد والاستعداد للبطولة".

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لألعاب طوكيو، في نهاية مارس/آذار من العام الماضي، عن تأجيل الأولمبياد الصيفية إلى تموز/يوليو عام 2021 بسبب الفيروس التاجي.

وكان من المقرر، حسب الموعد الجديد، أن تنطلق الدورة في 24 يوليو/ تموز المقبل، على أن تختتم في التاسع من أغسطس/ آب.