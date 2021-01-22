فاوتشي: أستطيع التحدث الآن بحرية وصدق عن "كوفيد-19" بعد رحيل ترامب وقدوم بايدن

أعلن أحد كبار خبراء الصحة العامة في أمريكا، الدكتور أنتوني فاوتشي، أنه يشعر بالحرية في التحدث بصدق عن مرض "كوفيد-19" الآن بعد انتهاء فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال فاوتشي، في أول تصريح إخباري له منذ أن أدى الرئيس جو بايدن اليمين، إن الإدارة الجديدة ملتزمة بأن تكون "شفافة تمامًا ومنفتحة وصادقة"، وهذا اختلاف كبير عما كان عليه الحال في البيت الأبيض في عهد ترامب. وأشار الدكتور، أنه غالبًا ما كان يشعر أنه ستكون هناك عواقب للحديث بصدق عن الجائحة.

وقال فاوتشي للصحفيين متحدثا عن إدارة ترامب: "لقد قيلت (من قبل الإدارة) أشياء غير مريحة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأشياء مثل هيدروكسي كلوروكين أو أشياء أخرى من هذا القبيل، لم تكن مبنية على حقائق علمية"، بحسب ما نقلته صحيفة "إن بي سي نيوز" المحلية.

وتابع فاوتشي: "أن تكون قادرا على التحدث عما تعرفه، وما هو الدليل، وما هو العلم وراء ذلك، هو نوع من الشعور بالتحرر".

وقاد فاوتشي فريق الاستجابة لفيروس كورونا في أمريكا، منذ ما يقرب من عام، حيث عمل جنبًا إلى جنب مع ترامب وأعضاء فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا في البيت الأبيض.