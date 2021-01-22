الجيش الإيراني: نمتلك قدرات عسكرية نادرة

قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي، إن القوة الجوية للجيش تمتلك اليوم قدرات طائرات مسيرة قلّ نظيرها.

وأفادت وكالة "إرنا"، مساء أمس الخميس، بأن تصريح اللواء موسوي جاء خلال زيارة تفقدية قام بها إلى قاعدة "الشهيد عبد الكريمي" الجوية في بندرعباس ، جنوب إيران حيث تفقد مختلف الأقسام التي تضم مركز القيادة والتصليحات الأساسية والطيران والقدرات العملانية.

وتحدث القائد العام للجيش الإيراني إلى الطيارين والعاملين في القاعدة الجوية، ووجه لهم الشكر والتقدير لجهودهم المبذولة، قائلا:

إن القوة الجوية للجيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أدت واجباتها الموكلة بها على أتم وجه وخرجت مرفوعة الراس منها واليوم أيضا أضحت تمتلك قدرات طائرات مسيرة قلّ نظيرها.

وفي سياق متصل، صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أول أمس، أن على القوى الاستكبارية والأنظمة الرجعية في المنطقة أن يدركوا بأنهم إذا ارتكبوا خطأ استراتيجيا ضد الجمهورية الإسلامية فإن رد القوات المسلحة الإيرانية سيكون ردا سريعا وعنيفا ومدمرا يفوق تصوراتهم.

وأعرب اللواء باقري في رسالة إلى القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي، والقائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، عن تقديره لنجاح المناورات الأخيرة التي أجرتها القوات المسلحة الإيرانية