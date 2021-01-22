بوجه عابس... ميلانيا ترامب ترفض التوقف لالتقاط الصور... فيديو

أظهرت السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، استعدادها للخروج من دائرة الضوء بعد الخروج من البيت الأبيض، بعدما رفضت التوقف أمام عدسات المصورين الذين كانوا بانتظارها لدى وصولها إلى مقر إقامتها الجديد.

وظهرت ميلانيا في مقطع فيديو برفقة ترامب الذي وقف يلوّح بيده أمام المصورين بمطار "بالم بيتش"، بينما توجهت زوجته التي بدت عابسة الوجه مباشرة إلى السيارة دون توقف.

وكانت ميلانيا أقدمت على التصرف ذاته أثناء صعودها إلى الطائرة، حيث حيا ترامب الحاضرين قبل دخوله إليها، بينما مضت هي إلى الداخل دون حتى أن تلتفت خلفها.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، غادرت عائلة ترامب العاصمة واشنطن على متن طائرة الرئاسة في وقت مبكر من الأربعاء، وهبطت بعد ساعات في فلوريدا، حيث ستقيم في منتجع "مار إيه لاغو".

وكانت تقارير أمريكية قد كشفت، في وقت سابق، أن ميلانيا ترامب لم تلتق جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، ولم تجر أي اتصالات معها.

كما أنها لم تواصل عملها في مبادرتها الخاصة "Be Best" بعد هزيمة زوجها في الانتخابات الرئاسية، والتي كانت أطلقتها لمكافحة التنمر بين الأطفال، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتواجه ميلانيا ترامب انتقادات لاذعة بالتنازل عن أي مسؤوليات مرتبطة بأدوارها الرسمية، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز جو بايدن.