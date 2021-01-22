وزير الصحة الإسرائيلي: حطمنا أرقاما قياسية في عدد التطعيمات

قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين إن بلاده قد حطمت رقما قياسيا آخر في عدد التطعيمات بلقاح كورونا.

وعبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال إدلشتاين: "حطمنا رقمًا قياسيًا آخر في عدد التطعيمات يوميًا: تم إعطاء 224000 لقاح أمس!"

وأردف: "في المجموع ، تم تطعيم حوالي 2.5 مليون مواطن حتى الآن، حصل 850 ألفًا منهم أيضًا على جرعة ثانية"، مؤكدا أن "عملية "العودة إلى الحياة تعطينا الأمل لأن نهزم كورونا معا".

وبحسب i24 فإن هذا الرقم يعتبر الأعلى في العالم على مستوى الأفراد، وتفيد وسائل إعلام بأن إسرائيل دفعت لشركة فايزر، مبالغ أعلى من سعر السوق، لقاء ضمان الإمداد السريع للقاح، لكن وزارة الصحة الإسرائيلية رفضت التعليق على تلك التقارير.

שברנו עוד שיא במספר המתחסנים ליום: 224,000 חיסונים ניתנו אתמול!



בסך הכל עד היום חוסנו כ 2.5 מיליון אזרחים, מתוכם 850,000 קיבלו גם מנה שניה.



מבצע "חוזרים לחיים" נותן את האור בקצה המגפה, מנצחים את הקורונה ביחד!



שבת שלום. pic.twitter.com/rfcqO8dRDN — Yuli Edelstein 🇮🇱 יולי אדלשטיין (@YuliEdelstein) January 22, 2021

وبحسب الموقع الإسرائيلي فقد أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه تم تشخيص إصابة 7099 شخصا بفيروس كورونا في غضون الـ24 ساعة الأخيرة، حيث بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 8.9% من أصل 81828 فحصا أجري أمس الخميس.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا يمثل انخفاضا في العدد اليومي للإصابات، فيما أكدت أن عدد المرضى في حالة حرجة 1128 شخصا، بينهم 310 حالة تحت أجهزة التنفس، مع ازدياد الوفيات جراء انتشار الوباء لتبلغ الحصيلة الاجمالية 4245.

وقد أكد بيان وزارة الصحة الإسرائيلية ما قاله ادليشتاين حول عدد من تم تطعيمهم، حيث أكد أن عددهم مستمر في الارتفاع، وحتى الآن تم تطعيم 2441379 نسمة بجرعة اللقاح الأولى، وبلغت حصيلة الأشخاص الذين تلقوا جرعة اللقاح الثانية 850811.

جدير بالذكر أنه وبحسب إحصاءات الصحة الإسرائيلية فإن في إسرائيل 82029 إصابة نشطة معظمهم داخل المنازل، فيما يتلقى العلاج داخل المستشفيات 1854 مريضا، منهم 1128 في حالة حرجة، ويقيم 1641 مريضا إضافيا في فنادق كورونا.