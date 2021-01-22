إيران: جماعة واحدة تستفيد من الفوضى في المنطقة وهكذا رددنا على قطر

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأكيده استعداد بلاده للتفاوض والحوار مع دول المنطقة، لأن أمن المنطقة واستقرارها يخدم الجميع.

وأضاف ظريف في مقابلة مع وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيراني: "طالما مددنا يد الصداقة لدول الخليج لأنها منطقتنا جميعا وأمنها واستقرارها يخدم الجميع".

وفيما أشار ظريف إلى أن جماعة واحدة وحسب تستفيد من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، شدد على أن ايران مستعدة للحوار مع دول المنطقة "ولهذا فنحن وافقنا على الاقتراح القطري وقبل ذلك وافقنا على الاقتراح الكويتي، كما أننا رددنا إيجابيا على الاقتراح الذي قدمته قطر خلال مفاوضات الاتفاق النووي".

وأضاف "وقبل ذلك كله قدمنا مقترح الحوار، كما أن الرئيس روحاني قدم العام الماضي مبادرة الأمل، لذلك فاستعدادنا للحوار ليس موضوعا جديدا، وكما قلت لوزير الخارجية القطري هذه هي سياسة إيران الدائمة".

وقال ظريف إن "بعض دول الخليج وصلت إلى قناعة أنها ضيعت 4 سنوات بتعليق الآمال على ترامب".

وأوضح "عندما قدم أمير الكويت السابق المرحوم الشيخ الصباح مقترحا للحوار بين ايران ودول الخليج ورد الرئيس روحاني بشكل إيجابي على المقترح؛ فإن هذه الدول قالت إننا سنتريث ما دام ترامب في السلطة، فهذه الدول ضيعت 4 سنوات، إذ رحل ترامب وبقينا نحن وهم، لذلك على دول الخليج أن تعلم أننا وهم باقون في المنطقة وترامب لا يبقى".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال في مقابلة مع تلفزيون العربية أمس الخميس "يدنا ممدودة للسلام مع إيران لكنها لا تلتزم باتفاقياتها"، مضيفا أن دعوات إيران للحوار تهدف للتسويف والهروب من أزماتها وليست جادة.

​وكان وزير خارجية قطر دعا الدول الخليجية إلى إجراء محادثات مع إيران، في مقابلة لتلفزيون بلومبرغ تم بثها اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية القطري في تصريحات أعقبت المصالحة الخليجية بأيام إنه "يأمل أن يحدث هذا وما زلنا نعتقد أن هذا يجب أن يحدث".

وأشار إلى أن هذه رغبة تشاركها دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن بلاده ستقوم بتسهيل المفاوضات، حال طلبت منها الأطراف المعنية ذلك.