بسبب نتائج مزيفة لفحوص كورونا... الدنمارك توقف رحلات الطيران من دولة عربية

أعلنت الدنمارك، تعليق الرحلات القادمة من إحدى الدول العربية، نظرا لشكوك حول موثوقية فحص فيروس كورونا الجديد المسبق الذي يجرى قبل الرحلات الجوية.

وبحسب "رويترز"، قالت وزارة النقل في الدنمارك، اليوم الجمعة، إنها أوقفت جميع الرحلات القادمة من الإمارات لمدة 5 أيام بسبب مشاكل محتملة تتعلق بنتائج مزيفة لاختبارات فيروس كورونا في دبي.

وأضافت الوزارة أن "القيود على السفر فُرضت بعد شكوك في إمكانية الاعتماد على فحوص كورونا التي تجري في دبي قبل المغادرة".

وأشارت إلى أنها "اتخذت القرار بعد معلومات تفصيلية وصلتها"، دون الإفصاح عن التفاصيل.

وكانت الدنمارك قد قررت إلزام القادمين إليها من كل دول العالم بتقديم نتيجة سلبية لفحص كورونا على أن يكون قد تم إجراؤه خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة.