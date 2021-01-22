رسالة من غوتيريش بشأن معاهدة حظر الأسلحة النووية... فيديو

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، بدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ.

وقال غوتيريش، في رسالة بالفيديو نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "يسعدني أن أعترف بدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ اليوم، وهي أول معاهدة متعددة الأطراف لنزع السلاح النووي تبرم منذ أكثر من عقدين، المعاهدة تمثل خطوة مهمة نحو تهيئة عالم خال من الأسلحة النووية ودليلا قويا على تأييد الأخذ بالمناهج متعددة الأطراف إزاء نزع السلاح النووي".

ورحب الأمين العام بالدول التي صادقت على المعاهدة، مشيدا بالدور الفعال للمجتمع المدني في الدفع قدما بالمفاوضات وفي دخول المعاهدة حيز التنفيذ.

وأوضح أن الناجين من التفجيرات والتجارب النووية قدموا شهادات مأساوية كانت بمثابة قوة معنوية محفزة للمعاهدة، مضيفا: "يمثل دخول المعاهدة حيز التنفيذ إشادة بما بذلوه على الدوام من مساع للدعوة إليها".

وأعرب عن تطلعه للاضطلاع بالمهام المسندة بموجب المعاهدة، بما في ذلك الأعمال التحضيرية للاجتماع الأول للدول الأطراف.

وأكد غوتيريش أن الأسلحة النووية تشكل أخطارا متزايدة ويحتاج العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إزالتها واتقاء العواقب البشرية والبيئية الكارثية الناجمة عن أي استخدام لها.

#RT @UN: RT @antonioguterres: Today, the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons enters into force.



This is a major step toward a world free of nuclear weapons.



I call on all countries to work together to realize this vision, for our common securi… pic.twitter.com/pd8ufZjfW9 — Veer (@VeerAbhiyan) January 22, 2021

وأضاف: "تظل إزالة الأسلحة النووية أولى أولويات الأمم المتحدة فيما يتعلق بنزع السلاح. وأدعو جميع الدول إلى العمل معا لتحقيق هذا الطموح في تعزيز الأمن المشترك والسلامة الجماعية".