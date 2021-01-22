لغز الزر الأحمر... لماذا اختفى من مكتب الرئاسة بعد رحيل ترامب وما وظيفته... صور

أفادت تقارير صحفية أمريكية بأن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لم يغير شيئا من الأثاث الموجود في المكتب البيضاوي، باستثناء اختفاء زر واحد يرجع للرئيس السابق دونالد ترامب.

ووفقا لصحيفة "The Hill" الأمريكية، فإن "هذا الزر لم يكن ظاهرا في صور بايدن التي تم التقاطها له يوم الخميس في البيت الأبيض".

Trump's Diet Coke button appears to have left Oval Office when he did https://t.co/JrdcHT9PiY pic.twitter.com/CocU37YPYK — The Hill (@thehill) January 22, 2021

وأوضحت أن "ترامب، وهو من محبي المشروبات الغازية، كان قد أمر بوضع الزر الأحمر على مكتبه، وعندما يقوم بالضغط عليه سيتم استدعاء أحد الموظفين لتقديم مشروب "الدايت كولا" له.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It's gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk — Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) January 21, 2021

ونقلت الصحيفة عن التقارير الإخبارية، أن ترامب كان يستهلك بانتظام 12 علبة من الدايت كولا يوميا.

وقال إن "ترامب كان يضغط على الزر فجأة، وضيوفه كانوا ينظرون إلى بعضهم بعضا بدهشة لعدم معرفتهم ماذا سيحصل عندها، إلا أنه بعد لحظات يدخل أحد الموظفين حاملا كوبا مليئا بـ"الدايت كولا".

وأشارت إلى ما كتبه الموظف السابق في البيت الأبيض كليف سيمز، في كتابه "Team of Vipers" أو "فريق الأفاعي"، أن "ترامب استخدم الزر الأحمر كثيرا في الدعابة مع الضيوف من خلال الإشارة إلى أنه يمكن أن يطلق منه أوامر نووية ".

ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن الرئيس الجديد بايدن ربما تخلص من زر ترامب الأحمر، إلا أن متعهد طعام عمل معه سابقا كشف لصحيفة "واشنطن بوست"، العام الماضي، أن بايدن كان يحب إبقاء ثلاجته ممتلئة بـ"كوكا زيرو".