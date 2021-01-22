الهند تعلن عن تطعيم مليون مواطن ضد فيروس كورونا في البلاد

أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، أن الهند تعتمد على نفسها بشكل كلي بشأن توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات رئيس الحكومة مودي الذي قال إن" السلطات اتخذت كل الاستعدادات اللازمة لوصول اللقاح بسرعة إلى أنحاء البلاد".

وأضاف: "وفيما يتعلق بأهم احتياجات العالم اليوم، نحن نعتمد على أنفسنا تماما ليس هذا وحسب، بل إن الهند تمد الكثير من البلدان باللقاحات".

وقد منحت الهند لقاحات إلى دول تربطها بها علاقات جوار وشراكة مثل بنغلادش ونيبال وبوتان وسيشل وموريشيوس والمالديف.

ويبلغ عدد سكان الهند 1.35 مليار نسمة، وقد سجلت 10.63 مليون إصابة بفيروس كورونا وهو ثاني أكبر عدد على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وبلغت حصيلة الوفيات 153032.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن 1.04 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح حتى الساعات الأولى من اليوم الجمعة.