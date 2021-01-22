محلل سياسي يتوقع محاولات تعديل لمعاهدة "ستارت 3" قبل تمديدها بين موسكو وواشنطن

قال الكاتب والمحلل السياسي أشرف الصباغ، إنه "يجب الفصل بين دخول إدارة بايدن في حوار مع روسيا وبين مسألة تمديد ستارت-3 إلى خمس سنوات".

وأوضح الصباغ في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "إدراة الرئيس السابق دونالد ترمب نسفت كل المعاهدات الدولية ليس فقط مع روسيا بل مع دول كثيرة من ضمنها إيران لكن روسيا اقترحت في آخر أيام ترمب اقترحت تمديد الاتفاقية الأخيرة والوحيدة بين البلدين لمدة عام على الأقل".

وأضاف: "كان هذا بعد نظر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن هذه المعاهدة على أن يتغير الأمر ويكون هناك تفاهم جديد مع أي إدارة قادمة بعد أن يذهب ترامب".

ولفت الصباغ إلى أنه "لا توجد أي ضمانة لكي تستمر هذه المعاهدة كما كانت عليه سواء في عام 1991 أو في 2010"، معتقدا أن "تجري بعض التغييرات على نصوص هذه المعاهدة وبالتالي تكون كل من موسكو وواشنطن قد وصلتا إلى حل وسط لصيانة وحفظ الأمن العالمي والتوازن الاستراتيجي في العالم".

وأكد أن "العراقيل كانت دائما من الولايات المتحدة بعدما نسفت إدارة ترامب كل المعاهدات لتبدأ من جديد بشروط أمريكية لكن كان ذلك ظلم وإجحاف بحقوق الدول الأخرى لتأتي إدارة جديدة قد يكون من مصلحتها إصلاح الكثير من الأخطاء التي ارتكبتها إدارة ترامب".

وأشار إلى أن "العراقيل ستكون من المفاوضين على مستوى المتخصصين والخبراء لكي يتم إجراء تعديلات في اتفاقية ستارت-3 وقد لا تكون لـ 5 سنوات وربما تزيد إلى 10 سنوات كما كان الأمر سابقا".

وكان البيت الأبيض قد أكد أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سيسعى لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) مع روسيا لمدة 5 أعوام.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الاتفاقية تصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة وأن تمديدها أكثر أهمية في وقت تشهد العلاقات مع روسيا مواجهة خطيرة كما هي الآن.

وبدورها أكدت الخارجية الروسية أهمية تمديد المعاهدة مع الولايات المتحدة الأمريكية لأطول مدة ممكنة أو لخمس سنوات.