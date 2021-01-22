إصابة زين الدين زيدان بفيروس كورونا

أعلن فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إصابة مديره الفني، زين الدين زيدان، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكتب النادي على صفحته الرسمية في "تويتر"، مساء اليوم الجمعة: "يعلن نادي ريال مدريد عن إصابة المدير الفني زين الدين زيدان، بفيروس كوفيد-19"، لينضم لقائمة طويلة من الرياضيين الذين أصيبوا بالفيروس نفسه.

💬 ديفيد بيتوني

أنا أدعم المدرب وأعطيه المعلومات لكن فيما يتعلق باتخاذ القرارات، أنا هنا فقط للمساعدة. غدا لن يكون معنا جسدياً، لكنه سيكون معنا خلال المباراة لدعم اللاعبين، ليمنحنا طاقته، ولمساعدتنا جميعاً.#هلا_مدريد pic.twitter.com/hO0fNJVsF1 — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) January 22, 2021

وفي السياق نفسه، يستعد النادي الملكي لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، غدا السبت، في الدوري الإسباني، حيث يطمح في تخطي معاناته بخسارة كأس السوبر والخروج من كأس الملك، الأربعاء الماضي.

وبإصابة زيدان، والإعلان عن إيجابية اختبار فيروس كورونا، يخوض النادي الملكي اللقاء بدونه، حيث أكد النادي أن نتائج اختبارات زيدان جاءت إيجابية في الفحوصات التي أقيمت على جميع أعضاء الفريق قبل السفر إلى فيتوريا لمواجهة ألافيس.

وأشار الموقع الإلكتروني للنادي أنه من المقرر أن يقود دافيد بيتوني مساعد زيدان، الفريق أمام ألافيس، بهدف تحقيق الفوز في غياب مواطنه الفرنسي.