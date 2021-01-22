موسكو تعلن استعدادها للتواصل مع واشنطن لتمديد معاهدة "ستارت-3"

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، عن ترحيب بلادها باعتزام الإدارة الأمريكية الجديدة تمديد معاهدة "ستارت-3" لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى استعداد موسكو لبدء الاتصالات مع واشنطن من أجل صياغة الاتفاق.

موسكو - سبوتنيك. ونقل موقع الخارجية الروسية عن زاخاروفا، قولها: "لا يسعنا إلا الترحيب بهذا الموقف. لطالما أيدت روسيا وستؤيد هذا القرار".

"دون تأخير لإجراء اتصالات من خلال وزارتي خارجية روسيا والولايات المتحدة من أجل وضع الترتيبات اللازمة للاتفاق بشأن تمديد معاهدة "ستارت 3" لمدة خمس سنوات في أقرب وقت ممكن."

وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا مستعدة

وتابعت زاخارفا: "من الضروري أن نقوم بذلك في أقرب وقت ممكن، نظرا لأن المعاهدة تنتهي في الخامس من شهر شباط/ فبراير 2021".

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أنه سيعرض على روسيا تمديد معاهدة "ستارت- 3" ، التي تنتهي في الـ5 من شهر شباط/ فبراير، لمدة خمس سنوات.

يذكر أن معاهدة "ستارت 3" بين روسيا والولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ في 5 شباط/ فبراير 2011، وتنص على أن يخفض كل جانب ترساناته النووية بحيث لا يتجاوز العدد الإجمالي للأسلحة خلال سبع سنوات وفي المستقبل 700 صاروخ باليستي عابر للقارات وصواريخ باليستية على الغواصات وقاذفات القنابل الثقيلة، بالإضافة إلى 1550 رأسًا حربيًا و800 منصة إطلاق منتشرة وغير منتشرة. المنشآت. اليوم، تبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3"، المعاهدة الوحيدة بين روسيا والولايات المتحدة، لكنها تنتهي في 5 شباط/فبراير 2021. إذا لم يتم تمديدها، فلن تكون هناك اتفاقيات في العالم تحد من ترسانات أكبر القوى النووية.