السفير الإثيوبي في موسكو: أديس أبابا تعمل على جعل اللقاح ضد كورونا بمتناول الشعب

أكد السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيغينو، اليوم الجمعة، أن حكومة بلاده تعمل على جعل اللقاح (ضد كورونا) في متناول الشعب، مشيرا إلى أن الدخول في أي اتفاق حوله سيعتمد على لوائح شراء اللقاحات في إثيوبيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال تيغينو لوكالة "سبوتنيك": "إن جائحة "كوفيد 19" هي أزمة عالمية وتعمل البلدان معًا لجعل اللقاحات في متناول الجميع. شاركت الحكومة الإثيوبية بشكل كامل في مكافحة انتشار الوباء، وتعمل على جعل اللقاح في متناول شعبها. حتى الآن ليس لدينا أي اتفاق محدد مع الحكومة الروسية فيما يتعلق بـ"ـسبوتينك V"، ولكن إذا دخلنا في اتفاق ما، فسوف يعتمد على لوائح شراء اللقاحات في إثيوبيا".

وحول العلاقات الروسية الإثيوبية، أكد السفير أن العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية تمتد لأكثر من 120 عاما مشيرا إلى أن "إدارة الحكومة الإثيوبية الجديدة تعمل بشكل وثيق مع حكومة روسيا الاتحادية في جميع المجالات".

وتابع قائلا: "وقع البلدان اتفاقيات في مختلف المجالات الثنائية... وتقوم اللجنة الفنية العسكرية الإثيوبية الروسية ببحث القضايا المتعلقة بالتعاون العسكري وتعقد اللجنة اجتماعات سنوية منتظمة، وتتولى مهامها المتعلقة بالعلاقات العسكرية."

وعلى الصعيد السياحي، أوضح الدبلوماسي، أن هناك أشياء كثيرة يمكن رؤيتها في بلاده "حاليًا تعمل حكومة إثيوبيا بالتزام كبير لتطوير المواقع السياحية السابقة وبناء مواقع جديدة. ولكن تدفق السياح من روسيا إلى إثيوبيا ليس كما ينبغي... تعمل السفارة الآن على زيادة عدد السياح الروس من خلال الترويج للمواقع السياحية والعمل مع مختلف منظمي الرحلات السياحية الروسية".