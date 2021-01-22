"بيرقدار" تحلق في سماء أوروبا... أردوغان يكشف عن صفقات عسكرية

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها، اليوم الجمعة، عن صفقات عسكرية تجريها بلاده مع دول أوروبية.

أكد الرئيس التركي، اليوم، تلقي أنقرة طلبات من دول أوروبية لشراء طائرات مسيرة تركية الصنع للاستخدامات العسكرية.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، جاءت تعليقات الرئيس أردوغان بعد تصريحات أدلى بها وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، أمس، قال فيها إن المسيرات التركية الصنع "بيرقدار" و"العنقاء"، "ستحلق في الأجواء الأوروبية قريبا"، على حد تعبيره.

وبين أردوغان أن تصريحات الوزير التركي جاءت بعد طلب دول أوروبية شراء طائرات تركية من دون طيار.

وقال أردوغان في تصريحاته: "ثمة مباحثات تصب في هذا الخصوص تجري حالياً".

وبين الرئيس التركي أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع الدول الأوروبية حول شراء وتصدير المسيرات التركية إلى أوروبا.