الكونغرس يعتمد تعيين الجنرال لويد أوستن وزيرا للدفاع في إدارة ‏بايدن

اعتمد الكونغرس الأمريكي، اليوم الجمعة، تعيين الجنرال لويد أوستن وزيرا للدفاع بالولايات المتحدة في إدارة الرئيس جو بايدن الجديدة.

واشنطن – سبوتنيك. ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على ترشيح لويد أوستن وزيرا للدفاع.

وبتعيينه وزيرا للدفاع يصبح أول أمريكي من أصل أفريقي يترأس وزارة الدفاع.

يبلغ أوستن من العمر 67 عامًا وهو برتبة جنرال، وخدم في عدة دول، وأحيل إلى التقاعد عام 2016.

وكان بايدن قد قال في خطاب ترشيح أوستن للمنصب:

"مع سجل مميز في الخدمة العسكرية امتد لأربعة عقود، يعتبر الوزير المكلف أوستن قائدا ذا خبرة عميقة، حيث حاز على مرتبة عالية، كما خدم بامتياز في العديد من المناصب الأكثر أهمية في البنتاغون".

كانت تقارير إعلامية قد أشارت قبل أيام إلى وجود ضغوط على الرئيس الأمريكي بايدن لضم المزيد من ذوي البشرة السوداء إلى حكومته، حيث يجري النظر لتولي الجنرال المتقاعد لويد أوستن، القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية، هذا المنصب.

وبحسب صحيفة بوليتيكو، قال ثلاثة أشخاص على دراية بالمناقشات، إن الرئيس المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن لمنصب وزير الدفاع.

وأوستن خريج أكاديمية "ويست بوينت" لسلاح الجيش الأمريكي، ورغم أنه التحق بالمؤسسة العسكرية عام 1975، فإنه لم يبرز إلا بعد أحداث 11 من سبتمبر عام 2001.

وترأس أوستن القيادة الوسطى الأمريكية المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط (سانتكوم) بين عامي 2013 و2016، وتولى أبرز المهمات العسكرية في حربي العراق وأفغانستان، فضلا عن عمليات الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم، في سوريا والعراق.