تدمير نسخة مقلدة من راجمات الصواريخ "سميرتش" في إثيوبيا... صور

تمكنت القوات الحكومية الإثيوبية خلال العمليات العسكرية ضد متمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من تدمير نسخة صينية مقلدة من راجمات الصواريخ الروسية "سميرتش".

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور لعربة وعلى متنها القاذفة المقلدة، بعد قصفها من قبل طائرة مسيرة.

Pictures show a destroyed TPLF PHL-03 (Chinese clone of the BM-30 Smerch MLRS) and reloading vehicle somewhere in Tekeze area, Central Tigray



The TPLF used this to fire rocket artillery at air bases in Bahir Dar and Asmara. It was likely destroyed by a drone strike pic.twitter.com/mJvd0LmHec — Ethiopia Map (@MapEthiopia) January 21, 2021

واندلعت مواجهات مسلحة بين قوات الحكومة الاتحادية، وقوات موالية للحكومة المحلية السابقة في تيغراي، والتي فقدت السيطرة على مقلي أواخر ذلك الشهر.

وكانت حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد أكدت، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، أنها حققت النصر في الصراع مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي حزب سياسي سبق أن حكم البلاد.