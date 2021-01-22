جونسون: السلالة "البريطانية" من فيروس كورونا أكثر فتكا

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أن السلالة "البريطانية" من فيروس كورونا، التي تم تحديدها في أواخر العام الماضي "أكثر فتكا مما كان معروفا في السابق".

لندن - سبوتنيك. وقال جونسون في مؤتمر صحفي: "هناك بعض الأدلة على أن نوعا جديدا من فيروس كورونا اكتشف العام الماضي... قد يكون مرتبطا بالمعدل المرتفع للوفيات" .

وبحسب البيانات المقدمة في الإحاطة، عند الإصابة بسلالة قديمة يموت حوالي 10 أشخاص من بين ألف مصاب، وعند الإصابة بالفيروس الجديد، يموت 13-14 شخصًا.

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني، أن لقاح "فايزر" و"أسترا زينيكا" المستخدمان في البلاد فاعلان ضد السلالة الجديدة من الفيروس.

وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الشهر الماضي، أن بلاده رصدت سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا، بعد أقل من أسبوع من الإعلان رسميا عن سلالة تسببت في تفاقم الإصابات.

وذكر الوزير في إفادة صحفية: "رصدنا حالتين مصابتين بسلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا هنا في المملكة المتحدة"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف أنهما من المخالطين لحالات جاءت من جمهورية جنوب إفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية. أعلنت الدولة الإفريقية بالفعل قبل أيام عن تفشي سلالة جديدة من الفيروس سببت ارتفاعا في الإصابات.

وتابع: "هذه السلالة الجديدة تثير قلقا بالغا لأنها أكثر قدرة على الانتقال ويبدو أنها شهدت تحولا أكبر من السلالة الجديدة (الأولى- التي أعلن عنها قبل أيام) والتي اكتُشفت في المملكة المتحدة".