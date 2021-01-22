أردوغان يكشف عن استعداد تركيا لإجراء إصلاحات شاملة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تتجه لإعلان حزمة من الإصلاحات الشاملة.

وبحسب "تي آر تي عربي"، قال أردوغان اليوم الجمعة:

"سنجعل تركيا لاعباً مهماً في النظام العالمي الجديد بفضل الحملات الجديدة في القطاع الاقتصادي"، مضيفا " قريباً سنعلن عن حزمة إصلاحات شاملة".

#عاجل | أردوغان: قريباً سنعلن عن حزمة إصلاحات شاملة — TRT عربي (@TRTArabi) January 22, 2021

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وأضاف الرئيس التركي: "نهدف إلى تحقيق هيكلية نمو مستدامة لاقتصادنا على المدى الطويل".

من جهة ثانية أشار أردوغان إلى أنه "مع زيادة حملات التطعيم وتراجع الوباء حول العالم ستعود الأمور إلى نصابها وسيتعزز الزخم الذي حققته بلادنا".

#عاجل | أردوغان: مع زيادة حملات التطعيم وتراجع الوباء حول العالم ستعود الأمور إلى نصابها وسيتعزز الزخم الذي حققته بلادنا — TRT عربي (@TRTArabi) January 22, 2021

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مضيفا: "عدد الشركات التي تأسست في تركيا خلال العام الماضي زاد بنسبة 20% ليصل إلى 101 ألف و318 شركة على الرغم من تفشي جائحة كورونا".

ولفت إلى أن: "تدفقات المحافظ الأجنبية إلى تركيا تجاوزت 15 مليار دولار في الأشهر الأخيرة"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن النهوض باقتصاد بلدنا مع فائدة مرتفعة"

وأكد الرئيس التركي: "نهدف خلال هذا العام إلى استقرار الأسعار ومكافحة التضخم".