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    مقاتلة إف-35

    في آخر أيام ترامب... الإمارات تعقد صفقة أسلحة مع أمريكا بقيمة 23 مليار دولار

    © CC0 / Ronald Bradshaw
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    أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أمس الخميس، عن توقيعها صفقة أسلحة مع الولايات المتحدة بقيمة 23 مليار دولار.

    وتشمل الصفقة بحسب بيان منشور عبر الموقع الرسمي لسفارة الإمارات في واشنطن شراء مجموعة مقاتلات أمريكية من نوع "إف-35"، إلى جانب أسلحة ومعدات عسكرية أخرى.

    إف - 35 جزء منها… 11 معلومة عن صفقة الأسلحة الإماراتية
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    "إف - 35" جزء منها… 11 معلومة عن صفقة الأسلحة الإماراتية
    وأوضحت سفارة الإمارات لدى الولايات المتحدة أن التوقيع على الاتفاق جرى يوم الثلاثاء الماضي، وهو آخر يوم كامل للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في منصبه.

    ولفتت إلى أن الصفقة تتضمن شراء ما يصل إلى 50 مقاتلة من طراز "إف-35 أ" بقيمة 10.4 مليار دولار، و18 طائرة مسيرة طراز "MQ-9B" بقيمة 2.97 مليار دولار، وذخائر مختلفة بقيمة 10 مليارات دولار.

    وأضاف البيان الإماراتي أنه في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020 رفض مجلس الشيوخ الأمريكي محاولة منع الصفقة.

    وكان كلارك كوبر، مساعد وزير الشؤون العسكرية والسياسية في وزارة الخارجية الأمريكية، قد قال الجمعة الموافق 8 يناير/ كانون الثاني الجاري إنه "من المحتمل أن يتم توقيع صفقة بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات قبل رحيل ترامب".

    وكشفت مصادر مطلعة الأربعاء الماضي، أن الإمارات وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء 50 مقاتلة من طراز "إف-35"، ونحو 18 طائرة مسيرة مسلحة.

    وقال أحد المصادر التي أبلغت "رويترز" بالاتفاق، إنه جرى توقيعه قبل نحو ساعة من تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

    وذكرت المصادر أن دولة الإمارات أعدت أوراق الاتفاق منذ أكثر من أسبوع.

    ومنذ فترة طويلة، تعبر الإمارات، عن اهتمامها بامتلاك مقاتلات إف-35 الشبح التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

    وحصلت أبوظبي على وعد بالحصول على فرصة لشرائها في اتفاق جانبي عندما وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في أغسطس/ آب الماضي.

    وتعد مقاتلات "إف - 35" من الطائرات التي يتجاوز مداها ألف كيلومترا وسرعتها نحو ألفي كيلومترا، وتستطيع تنفيذ مهام الهيمنة الجوية وقصف أهداف أرضية، وتحلق على ارتفاعات تصل إلى 20 ألف متر، كما أنها تمتلك قدرات شبحية تجعل اكتشافها للرادارات غير ممكن، لكن هذه الطائرة لم يتم اختبارها حتى الآن في حروب حقيقية.

    إف - 35 جزء منها… 11 معلومة عن صفقة الأسلحة الإماراتية
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    "إف - 35" جزء منها… 11 معلومة عن صفقة الأسلحة الإماراتية

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    الكلمات الدلالية:
    صفقة أسلحة, مقاتلات إف 35, مقاتلة إف 35, إف 35, دونالد ترامب, أمريكا, الإمارات
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