في أول اتصال له... ‏وزير الدفاع الأمريكي الجديد يبحث قضايا العراق وأفغانستان

بحث وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، قضايا تتعلق بأفغانستان والعراق.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان اليوم السبت: "ناقش القادة أهمية القيم المشتركة والوضع الراهن، بما في ذلك الحفاظ على موقف دفاع واحتواء قوي للناتو، واستمرار المهام في أفغانستان والعراق".

هذا ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة، على ترشيح لويد أوستن وزيرا للدفاع.

وأكد البنتاغون إن هذا أول اتصال هاتفي قام به الوزير بعد استلام مهامه.