رئيس الوزراء البريطاني: لن نرفع القيود الصحية خلال وقت قريب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه من المبكر الحديث عن رفع القيود الصحية في بريطانيا نظرا لأن وتيرة تفشي فيروس "كورونا" مرتفعة للغاية.

وقال جونسون خلال إيجاز صحفي اليوم الجمعة: "طبقنا حزمة مناسبة من التدابير من أجل مواجهة السلالة الجديدة من الفيروس، ولا نريد تغيير ذلك، بل نريد التزام الناس بالقيود".

وتابع: "تستدعي الأمل حقيقة أن عدد المصابين في بعض الأحباء بدأ بالتراجع، إلا أن نسبة الانتشار لا تزال عالية، وفيما يخص برفع الإغلاق العام، فلا يمكننا الحديث عن ذلك قبل التأكد من أن برنامج التلقيح يعمل ولا توجد سلالات جديدة".

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستنظر في الوضع المرتبط بفيروس "كورونا" في الدولة بتاريخ 15 فبراير كما كان مقررا عن فرض القيود وإعلان الإغلاق العام، مستبعدا الإعلان عن رفع القيود الصحية.