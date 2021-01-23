رئيسا المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية يبحثان الهجرة وفيروس كورونا والتنمية

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور انه بحث مع نظيره الأمريكي جو بايدن، الجمعة الهجرة وجائحة فيروس كورونا والتعاون في مجال التنمية.

موسكو - سبوتنيك. وقال لوبيز أوبرادور على تويتر إن الاتصال الهاتفي كان "لطيفا وساده الاحترام" وأن كل شيء يشير إلى أن العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة ستكون جيدة وستفيد كلا البلدين.

Conversamos con el presidente Biden, fue amable y respetuoso. Tratamos asuntos relacionados con la migración, el #COVID19 y la cooperación para el desarrollo y el bienestar. Todo indica que serán buenas las relaciones por el bien de nuestros pueblos y naciones. pic.twitter.com/QEVK4UgFuo — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 23, 2021

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب هدد بفرض رسوم جمركية على واردات مكسيكية ما لم تفعل البلاد المزيد لوقف تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

كما أكد ترامب أن المكسيك تحاول تقديم حلولا لتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة أكثر من الديمقراطيين، متهما إياهم بالسعي لإبقاء الحدود مع المكسيك مفتوحة ما يؤدي لانتشار الجريمة.