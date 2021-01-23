تسجيل
08:12 GMT23 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    جوليو ريجيني

    وكالة: اجتماع أوروبي في بروكسل لبحث "قضية ريجيني المقتول في مصر"

    YouTube / FibmeroNE
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202101231047885101-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/

    يبحث، وزراء خارجية دول أعضاء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الاثنين الماضي، قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي وُجد مقتولا في مصر قبل أعوام.

    وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو
    © REUTERS / REMO CASILLI
    "هناك حد لكل شيء"... إيطاليا تصدر بيانا حادا بعد إغلاق قضية ريجيني في مصر
    وقال مصدر أوروبي، إن "الهدف من النقاش هو الاستماع إلى إحاطة بهذا الشأن من قبل وزير خارجية إيطاليا والوصول إلى استنتاجات محددة والتشاور فيما يجب اتخاذه من خطوات قادمة"، وذلك حسب وكالة "آكي" الإيطالية.

    وأكد المصدر، أن "الدول الأعضاء هي صاحبة القرار النهائي بشأن الخطوات القادمة تجاه مصر، فهذه القضية هامة بالنسبة لإيطاليا وللاتحاد الأوروبي أضا"، مؤكدا توصل الأوروبيين لقناعة مفادها بأن تطورات قضية ريجيني يجب أن تؤخذ في الحسبان لدى الحديث عن مستقبل العلاقات مع القاهرة.

    وكانت الخارجية الإيطالية، أصدرت يوم الخميس 31 ديسمبر/كانون الأول، بيانا وصف بـ"الحاد"، بشأن إغلاق الادعاء العام المصري "النيابة" قضية مقتل جوليو ريجيني. وقالت إنه ترى أن التصريحات التي أدلى بها مكتب المدعي العام المصري، بشأن حادث مقتل جوليو ريجيني المأساوي غير مقبولة".

    وتابعت الخارجية الإيطالية "تؤكد الخارجية الإيطالية الثقة الكاملة بعمل القضاء الإيطالي، وسنواصل العمل في جميع المحافل، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حتى تظهر الحقيقة بشأن القتل البربري لرجيني في النهاية". وأكمل البيان بقوله "يحدونا الأمل بأن يشاطر مكتب المدعي العام المصري هذه الحاجة إلى إظهار الحقيقة، وتقديم التعاون اللازم مع مكتب المدعي العام في روما".

    وكانت النيابة المصرية قد أصدرت بيانا، قالت فيه إنه لا وجود وجه لإقامة دعوى جنائية في مقتل وتعذيب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني لعدم معرفة الفاعل.

    وكلف النائب العام المصري، في بيان نشرته صفحة النيابة العامة المصرية على "فيسبوك"، جهات البحث بالتحري لتحديد الفاعل في قضية تعذيب وقتل ريجيني ويستبعد ما نُسب لأربعة ضباط مصريين، وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني. وتابعت النيابة أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين.

    انظر أيضا:

    دي مايو: نعرض قضية مقتل ريجيني على الأوروبيين
    "مهلة 20 يوما للرد"... إيطاليا تعلن انتهاء التحقيق في قضية ريجيني وتكشف عن المتهمين بقتله
    رئيس وزراء إيطاليا: محاكمة ضباط مصريين في قضية ريجيني تبشر بحقيقة صادمة
    متحدثة باسم الاتحاد الأوربي: قضية ريجيني تعني كل التكتل وليس إيطاليا وحدها
    "لا وجه لإقامة الدعوى"... النائب العام المصري يغلق ملف قضية ريجيني
    الكلمات الدلالية:
    جوليو ريجيني, مقتل ريجيني, إيطاليا, مصر, الاتحاد الأوروبي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الأمريكيان مولي سيسانيك ويهور يهوروف خلال فقرة الرقص الحر في بطولة التزحلق على الجليد الأمريكية، 16 يناير 2021، في لاس فيجاس.
    نبذة مصورة لأبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمر بايدن بوقف بناء الجدار على الحدود مع المكسيك
    بايدن يلغي قرارات ترامب
    إنفوجرافيك.. 10 أطعمة تسبب الصداع
    10 أطعمة تسبب الصداع
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك