الصحة العالمية: من المبكر جدا الحديث عن استنتاجات بشأن منشأ كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، صباح اليوم السبت، أنه من المبكر جدا التوصل إلى أي استنتاجات تتعلق بعمل بعثتها إلى مدينة ​ووهان الصينية حيث​ بدأ فيروس كورونا المستجد بالانتشار​.

ونقل موقع " barrons" الأمريكي تصريحات مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة، مايكل رايان، الذي قال خلال مؤتمر الصحفي إن "كل الفرضيات مطروحة على الطاولة ومن المؤكد أن من المبكر جدا التوصل في شكل دقيق إلى استنتاج حول مكان ظهور هذا الفيروس، سواء داخل الصين أم خارجها".

وأضاف ريان قائلا: "هناك ملاحظات علمية مختلفة في مناطق مختلفة من العالم، وجميعها على قدر كبير من الأهمية لأنّها تشكل الصورة المتكاملة".

وأردف رايان قائلا: "لنَعد خطوة إلى الوراء ولنتتبع الأدلة والعلم، فريقنا موجود على الأرض ويخوض تجربة جيدة في العمل مع زملائنا الصينيين"، مشيراً إلى أن العمل الآن جار لإعداد البيانات.

وتابع ريان أن "البيانات ستقودنا إلى حيث يجب أن تكون الخطوة التالية للنظر في منشأ هذا الفيروس". وختم بالقول: "مبكر جدا التوصل إلى أي استنتاج، لكننا نعتقد أنّنا نحقق بعض التقدم، ونأمل في أن نستمر بذلك من أجل مصلحة الصحة العامة في المستقبل".

وكان فريق من خبراء المنظمة وصل إلى ووهان في 14 كانون الثاني للتحقيق في منشأ ​فيروس كورونا​، بعد أكثر من عام على ظهور أولى ​الإصابات​ في المدينة بوسط الصين. ونُقل أفراد البعثة إلى فندق لقضاء حجر صحي.