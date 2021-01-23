بريطانيا.. حفل زفاف يتحول للعبة "غميضة" مع الشرطة بسبب كورونا

تحول حفل زفاف في بريطانيا إلى لعبة "غميضة" بين المشاركين البالغ عددهم 400 شخص والشرطة المحلية التي اقتحمت الحفل.

ففي الوقت الذي داهم فيه رجال الشرطة حفل الزفاف سارع المشاركون في الحفل للاختباء في مبنى مدرسة يهودية أرثوذكسية في لندن.

هذا وتفرض الحكومة البريطانية إجراءات مشددة على حركة التقل والتجمعات بسبب تفشي فيروس "كورونا"، مع ازدياد حالات الإصابات، وعلى الرغم من كثرة المدعوين للحفل إلا أنه لم يتم اعتقال سوى خمسة أشخاص، كما يتعين على المنظمين دفع غرامة تصل لـ10 آلاف جنيه إسترليني.

هذا ويتم التعامل مع منتهكي النظام بصرامة في لندن، فالوضع الوبائي في بريطانيا صعب للغاية بسبب سلالة فيروس جديدة. ففي هذا الأسبوع، سجلت البلاد رقما قياسيا جديدا لعدد الوفيات بسبب "كورونا"، وصل لـ1820 حالة وفاة في يوم واحد.

وتتزايد أعداد المصابين كل يوم، حتى حافلات المدينة يتم تحويلها إلى سيارات إسعاف، حيث يتم إزالة المقاعد من الصالونات وتركيب المعدات الطبية وأجهزة التهوية. يمكن لكل مركبة أن تحمل أربعة مرضى. قالت منظمة الصحة العالمية بالفعل إن العبء الزائد على نظام الرعاية الصحية هو الذي يجعل السلالة البريطانية من فيروس كورونا قاتلة للغاية، بحسب ما نقل موقع tvzvezda.