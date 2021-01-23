بـ60%.. أسترا زينيكا تخفض إمداداتها من لقاح كورونا للاتحاد الأوروبي

وبحسب رويترز فقد قال مصدر إن شركة أسترا زينيكا أخبرت مسؤولين في الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة بأنها ستخفض شحنات لقاحها للوقاية من فيروس كورونا بنسبة 60% لتصبح 31 مليون جرعة في الربع الأول من العام نتيجة مشكلات في الإنتاج.

ووفقا لرويترز فإن هذا الخفض يوجه ضربة لمساعي التطعيم الواقي من كورونا في أوروبا بعد أن أبطأت شركتا فايزر وبيونتيك إمدادات لقاحهما له الأسبوع الماضي، وقالتا إن الخطوة ضرورية للعمل على زيادة الإنتاج.

يشار إلى أن أسترا زينيكا كان من المقرر أن تورد نحو 80 مليون جرعة لقاح إلى الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد بحلول نهاية مارس/ آذار، حسبما أفاد المسؤول الذي شارك في المحادثات.

وأضاف المسؤول أن شركة أسترا زينيكا تعتزم بدء عمليات توصيل اللقاح إلى الاتحاد الأوروبي في 15 فبراير شباط وفقا للخطط الأصلية.

وأكدت شركة صناعة الأدوية خفض الشحنات دون إعطاء تفاصيل محددة عن حجم العجز في الإنتاج.

كما وافقت الشركة، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، على توصيل أكثر من 80 مليون جرعة في الربع الثاني. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة طالبا عدم ذكر اسمه إن الشركة لم تتمكن من وضع أهداف تسليم محدثة للفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران بسبب مشكلات الإنتاج.

وقالت ستيلا كيرياكيديس مفوضة شؤون الصحة بالاتحاد الأوروبي على تويتر بعد الإعلان إن حكومات دول الاتحاد الأوروبي "عبرت عن انزعاجها الشديد من ذلك".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أبرم صفقة لشراء ما لا يقل عن 300 مليون جرعة من أسترا زينيكا، مع إمكانية شراء 100 مليون جرعة أخرى، وهو جزء من الالتزامات العالمية للشركة بتقديم أكثر من ثلاثة مليارات جرعة من اللقاح.