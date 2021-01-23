الجيش الأوغندي يقول إنه قتل 189 مقاتلا من حركة الشباب في الصومال

أعلن الجيش الأوغندي، اليوم السبت، عن عملية أمنية قتلت خلالها نحو 189 مقاتلا من حركة الشباب الصومالية الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ونقلت وكالة "رويترز" بيان القوات المسلحة الأوغندية الذي جاء فيه إن "جنودها داهموا أمس الجمعة مخابئ لحركة الشباب في ثلاث قرى على بعد أكثر من 100 كيلومتر بقليل جنوب غربي العاصمة الصومالية مقديشو".

وأضاف الجيش في بيانه أن المداهمة "شهدت إجهاز القوات على 189 مقاتلا مرتبطين بتنظيم القاعدة وتدمير عدد من المعدات العسكرية ومواد تُستخدم في الهجمات الإرهابية".

وسيطرت الحركة التي تسعى للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال وتطبيق فهمها المتشدد للشريعة الإسلامية، على معظم مناطق جنوب ووسط الصومال حتى عام 2011 عندما تمكنت قوات الاتحاد الأفريقي من إخراجها من العاصمة مقديشو.