نيويورك تايمز: ترامب خطط للإطاحة بوزير العدل لتغيير نتائج الانتخابات

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مصادر لها بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب كان قد خطط لتغيير وزير العدل وليام بار بغرض تغيير الانتخابات.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله في الـ 14 من ديسمبر/ كانون الأول "إن ويليام ب. بار سيغادر منصبه".

وعلقت الصحيفة بأن بعض المسؤولين اعتقد أن حديث ترامب عن بار ربما يسمح له بتأجيل قصير قبل الضغط عليه بشأن الحديث عن تزوير الانتخابات، لكن العكس هو ما حدث.

وأكدت الصحيفة أن "ترامب​ خطط مع جيفري كلارك، أحد المسؤولين في ​وزارة العدل​، لإزاحة وزير العدل، وتعيين شخص آخر أكثر ولاءً، بهدف إلغاء نتائج ​الانتخابات الرئاسية​ في ​ولاية جورجيا​".

ولفتت الصحيفة، نقلاً عن مصادر في إدارة ترامب، إلى أن "أحد الأسباب الرئيسية، التي دفعت ترامب إلى تغيير رأيه هو قرار الموظفين في وزارة العدل الاستقالة بشكل جماعي في حالة عزل الوزير".

ويأتي ذلك في وقت كان يتوقع أن تتم محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ بتهمة "التحريض على التمرّد" على خلفية دوره في إقناع أنصاره بوجود تزوير في الانتخابات قبل اقتحامهم مقر الكونغرس في مطلع كانون الثاني.

من جهته نفى السيد كلارك بشكل قاطع أنه ابتكر أي خطة لعزل بار، أو لصياغة توصيات للعمل على أساس عدم الدقة الواقعية المستقاة من الإنترنت.

وقال: "عملي هو الاعتماد على الشهادة تحت القسم لتقييم الادعاءات الواقعية المتنازع عليها".