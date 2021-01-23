وفاة مقدم البرامج الشهير لاري كينغ

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، معلومات عن وفاة مقدم البرامج التلفزيونية الأمريكية لاري كينغ عن عمر يناهز 87 عاما.

ونشرت شركة أورا ميديا على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" الخبر وتنعي فيه أحد مؤسسيها وقالت فيه: "ببالغ الحزن تعلن شركة أورا ميديا ​​وفاة مؤسسها الشريك ومضيفها وصديقها لاري كينغ الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر 87 عاما في مركز سيدارز سيناء الطبي في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية".

Larry King, American TV and radio host, has passed away at the age of 87. He was hospitalized earlier in the month with Covid-19. #LarryKing #USA

[Knish] pic.twitter.com/Vlnd7OyzLW — Aurora Intel (@AuroraIntel) January 23, 2021

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن كينغ دخل المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وهو كان مريض بسرطان الرئة وخضع لعملية رأب الأوعية وتعرض لجلطة دماغية العام الماضي.