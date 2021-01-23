أردوغان يعلن دخول سلاح جديد للخدمة ويتحدث عن قوة تركيا العسكرية... فيديو

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن ضم بلاده النسخة البحرية من نظام الدفاع الجوي منخفض الارتفاع "غوك دنيز" مع "فرقاطة اسطنبول" إلى القوات المسلحة التركية.

وأكد أردوغان أن "تركيا أصبحت دولة تسد حاجتها وتلبي احتياجات الدول الحليفة من المركبات البرية والبحرية"، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

#عاجل |أردوغان: لأول مرة سنضم النسخة البحرية من نظام الدفاع الجوي منخفض الارتفاع "غوك دنيز" مع "فرقاطة إسطنبول" إلى عتاد قواتنا المسلحة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 23, 2021

شاهد | لحظة إنزال الفرقاطة "إسطنبول" محلية الصنع في البحر pic.twitter.com/KJP8koBZNB — TRT عربي (@TRTArabi) January 23, 2021

شاهد | الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدشن الفرقاطة "إسطنبول" محلية الصنع pic.twitter.com/X1nRs8t6bS — TRT عربي (@TRTArabi) January 23, 2021

كما أعلن الرئيس التركي، اليوم السبت، أن "بلاده تعمل على تصنيع 6 غواصات متطورة لتباشر مهامها اعتبارا من عام 2022 بمعدل غواصة سنويا"، لافتا إلى أن تركيا إحدى 10 دول تصمم وتصنع سفنها الحربية.

كما أشار إلى أن بلاده "بين أول 3-4 دول عالميا في إنتاج الطائرات المسيرة بأنواعها".

​وأضاف أن "مشاريع تركيا في الصناعات الدفاعية ناهز الـ700 مقابل 62 مشروعا فقط تم إنجازهم في 2002".

​وشدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن "بلاده مضطرة للتمتع بأقصى درجات قوة الردع في سبيل ضمان أمنها القومي والدفاع عن حقوق أصدقائها".

​وتابع: "أن نكون أقوياء عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا ضرورة وليس خيارا".