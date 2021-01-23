تدابير صارمة لمنع تفشي كورونا في مونديال الأندية بقطر

سيفرض منظمو كأس العالم للأندية في كرة القدم في قطر، تدابير صحية صارمة لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قبل أسبوعين من صافرة البداية.

وتقام البطولة التي تنطلق في 4 شباط/فبراير المقبل، أمام جماهير محلية لا تتخطى 30% من سعة الملعبين المضيفين للمباريات، والبالغة سعتهما الإجمالية 40 ألف متفرج.

ونقلت وكالة "فرانس 24"، مساء اليوم السبت، عن المنظمين في بيان لهم، أنه "ستقام منافسات البطولة بحضور جماهيري بنسبة 30٪ من الطاقة الاستيعابية لكل استاد. وللحصول على تذاكر المباريات؛ سيتعين على المشجعين إما تقديم ما يثبت حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو تعافيهم من الفيروس بعد الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2020، أو إجراء فحص كوفيد-19 يُثبت خلوهم من الفيروس، وذلك قبل المباراة بـ 72 ساعة كحد أقصى".

وشدد المنظمون على المشجعين الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وارتداء كمامات تغطي الأنف والفم، إضافة إلى الخضوع لفحص درجة الحرارة، وإبراز الحالة الخضراء على تطبيق احتراز المخصص لتتبع الحالات المصابة بالفيروس في قطر عند الدخول إلى استاد المباراة.

وستشهد البطولة تطبيق نظام "الفقاعة الطبية" المبتكر، والذي تقتصر فيه حركة اللاعبين والمسؤولين والمنظمين وجميع المشاركين في البطولة على مقار الإقامة وملاعب التدريب والاستادات، بهدف المحافظة على صحتهم وضمان سلامتهم.

وفي السياق نفسه، تتزايد حالات الإصابات بكورونا في قطر، حيث سجّلت 59,5% حالة جديدة لكل مئة ألف شخص الأسبوع الماضي، بزيادة 15% عن الأسبوع السابق. لكن معدل الوفيات منخفض جدا ولا تزال الحالات أقل من العديد من بلدان المنطقة.

ويشارك في البطولة كل من بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، والدحيل القطري المضيف، والأهلي المصري بطل أفريقيا، وتيغريس المكسيكي بطل كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي)، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بطل آسيا، فضلا عن بطل أمريكا الجنوبية الذي سيتحدد على إثر المباراة النهائية المقررة في 30 كانون الثاني/يناير الحالي، بين الفريقين البرازيليين، سانتوس وبالميراس.