روحاني: اللقاحات الأجنبية ضرورة لحين توفر المحلية

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن تطعيم المواطنين في بلاده باللقاحات الأجنبية المضادة لفيروس كورونا ضرورة لحين إنتاج لقاحات محلية.

جاء هذا في تصريحات للرئيس روحاني بثها اليوم السبت التلفزيون الإيراني.

وأوضح الرئيس الإيراني أن تطعيمات الوقاية من كورونا سوف تبدأ في غضون الأسابيع القادمة في بلاده، التي تعد أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الجائحة.

ولم يكشف الرئيس روحاني عن تفاصيل تتعلق باللقاحات الأجنبية التي سوف تستخدمها بلاده، بحسب "رويترز".

وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قد أعلن في الثامن من الشهر الجاري حظر استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية.

واتهم الولايات المتحدة وبريطانيا بالسعي إلى نشر الفيروس في الدول الأخرى.

والتزاما بقرار المرشد الأعلى، الذي يعتبر أعلى سلطة في البلاد، قال روحاني آنذاك إن طهران سوف تشتري "لقاحات أجنبية آمنة".

وبدأت إيران التجارب البشرية على أول لقاحاتها المحلية المرشحة للوقاية من الفيروس أواخر الشهر الماضي.

وبجانب سعيها إلى إنتاج لقاح خاص بها، تشارك إيران في برنامج كوفاكس الذي يسعى لضمان وصول اللقاحات إلى الدول الأكثر فقرا.

وشهدت إيران تسجيل مليونا و150 ألف حالة إصابة بالمرض و57 ألف، بحسب إحصاءات الحكومة.