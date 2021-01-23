مسئول إيراني: زلزال شريط نخوان الحدودي لم يسفر عن خسائر

أعلن مسؤول إيراني، اليوم السبت، أن الزلزال الذي وقع في شريط نخجوان الحدودي لم يسفر عن وقوع أية خسائر.

ونقلت وكالة "إرنا" عن المدير العام لمركز الطوارئ في محافظة اذربايجان الغربية، أمير عباسي جعفري أن الزلزال الذي بلغت قوته 4.2 درجات على مقياس ريختر لم يسفر عن خسائر في الضواحي الشمالية للمحافظة.

وذكر عباسي أن الزلزال وقع على مسافة 44 كم من مدينة بلدشت الحدودية في المحافظة.

وأوضح أنه لم ترد أي تقارير حول حدوث خسائر ناجمة عن الزلزال حتى الآن.

وأشار المسئول الإيراني إلى أن الزلزال ضرب منطقة نخجوان في جمهورية اذربيجان، وخارج حدود مدينة بلدشت الإيرانية.

وكان مركز رصد الزلازل في جامعة طهران، أعلن أن زلزالا بقوة 4.2 ریختر ضرب منطقة اذربايجان شمالي غرب البلاد، في تمام الساعة الرابعة و52 دقيقة من مساء اليوم، بحسب التوقيت المحلي للعاصمة الإيرانية.

وحدد مركز رصد الزلازل مركز الزلزال على مسافة 3 كم من مدينة اذربايجان، وعلى مسافة 28 كم من مدينة نخجوان في جمهورية أذربيجان، وعلى مسافة 30 كم من جمهورية أرمينيا.