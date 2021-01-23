"ماتوا حرقا في منازلهم"... مقتل العشرات بانفجار يهز مدينة نيجيرية.. صور وفيديو

قتل 30 مواطنا نيجيريا، أمس الجمعة، وأصيب عدد أخر من السكان في منازلهم، بسبب انفجار سيارة غاز في جنوبي شرق البلاد.

وذكرت صحيفة "نيشن" النيجيرية، اليوم السبت، نقلا عن شهود عيان، حدوث انفجار يوم 22 يناير/ كانون الثاني في محطة وقود بمدينة أغبور بسبب تسرب في خرطوم الصرف.

وبحسب المصدر، كان الانفجار قويا لدرجة أن أكثر من 30 منزلا بالقرب من المحطة قد تضررت واحترقت بالكامل.

AGBOR GAS EXPLOSION: 4 Dead, Over 11 Hospitalised, As Gov. Okowa Visits Planthttps://t.co/MMEPppSpcm pic.twitter.com/w7M9SJ9fca — Daily Focus Nigeria (@Dailyfocus_news) January 23, 2021

اندلع حريق كبير بعد الانفجار، وقتل معظم المواطنين في منازلهم حرقا، وتم نقل 17 ضحية الى المستشفى جميعهم مصابين بحروق شديدة.

Footage of the gas explosion that took place at Agbor, Delta State, today pic.twitter.com/7LEl0qnmHM — Instablog9ja (@instablog9ja) January 22, 2021

وفتحت السلطات النيجيرية تحقيقا عاجلا على خلفية الحادث المؤلم، وتجري السلطات استجوابا لعدد من المتهمين على رأسهم موظفي محطة الغاز.