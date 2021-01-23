"ماتوا حرقا في منازلهم"... مقتل العشرات بانفجار يهز مدينة نيجيرية.. صور وفيديو

وذكرت صحيفة "نيشن" النيجيرية، اليوم السبت، نقلا عن شهود عيان، حدوث انفجار يوم 22 يناير/ كانون الثاني في محطة وقود بمدينة أغبور بسبب تسرب في خرطوم الصرف.
PHOTOS: Petrol station, shops razed in Nnewi gas explosion#Anambra #Fire #Gasexplosion pic.twitter.com/l7JgV28J50— The Nation Nigeria (@TheNationNews) January 22, 2021
وبحسب المصدر، كان الانفجار قويا لدرجة أن أكثر من 30 منزلا بالقرب من المحطة قد تضررت واحترقت بالكامل.
AGBOR GAS EXPLOSION: 4 Dead, Over 11 Hospitalised, As Gov. Okowa Visits Planthttps://t.co/MMEPppSpcm pic.twitter.com/w7M9SJ9fca— Daily Focus Nigeria (@Dailyfocus_news) January 23, 2021
اندلع حريق كبير بعد الانفجار، وقتل معظم المواطنين في منازلهم حرقا، وتم نقل 17 ضحية الى المستشفى جميعهم مصابين بحروق شديدة.
Footage of the gas explosion that took place at Agbor, Delta State, today pic.twitter.com/7LEl0qnmHM— Instablog9ja (@instablog9ja) January 22, 2021
وفتحت السلطات النيجيرية تحقيقا عاجلا على خلفية الحادث المؤلم، وتجري السلطات استجوابا لعدد من المتهمين على رأسهم موظفي محطة الغاز.
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