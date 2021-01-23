بايدن لرئيس المكسيك: أمريكا تعتزم التراجع عن سياسات إدارة ترامب للهجرة

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أمس الجمعة، خططا للتراجع عن سياسات الهجرة التي تبنتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم السبت، بأن تلك المناقشة جاءت خلال مكالمة هاتفية نشر البيت الأبيض نصها، اليوم.

وجاء في النص أن بايدن شرح في المكالمة خطته للحد من الهجرة عبر التركيز على "علاج أسبابها العميقة"، وتشمل الخطة جهودا لزيادة "طاقة إعادة التوطين والبدائل المشروعة لمسارات الهجرة"، وكذلك تحسين التعامل مع الظاهرة على الحدود.

وجاء في بيان البيت الأبيض أيضا أن الزعيمين اتفقا على العمل معا صوب خفض "الهجرة غير النظامية".

وفي سياق ذي صلة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، أمس الجمعة، أن جاستن ترودو، والرئيس الأمريكي جو بايدن، اتفقا على الاجتماع الشهر المقبل في أعقاب اتصال هاتفي بين الزعيمين، تعهدا فيه بتوحيد الجهود لمكافحة فيروس كورونا في أمريكا الشمالية.

ونقلت وكالة "رويترز" بيان مكتب الرئيس ترودو، وجاء فيه: "يحرص ترودو على تعزيز العلاقات مع الرئيس الأمريكي الجديد والتخلص من سنوات دونالد ترامب، التي كثيرا ما شابها الاضطراب وكان أول زعيم أجنبي يتحدث مع بايدن منذ تنصيبه يوم الأربعاء الماضي".

وأضاف مكتب ترودو في بيان أن "الزعيمين اعترفا بأن الأولوية الأساسية للبلدين هي إنهاء وباء فيروس كورونا وناقشا التعاون في مجال اللقاحات".

وقال مصدر بالحكومة الكندية طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموقف، إنه ليس من الواضح ما إذا كان الاجتماع الشهر المقبل سيكون مباشرا أم افتراضيا.

سبق وأعلن البيت الأبيض أن الزعيمين شددا على "الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الأمريكية الكندية"، وناقشا التعاون على أجندة واسعة النطاق بما في ذلك مكافحة فيروس كورونا.