بضم المراهقين... إسرائيل توسع حملة التطعيم بلقاح كورونا

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل أن المراهقين الذي ولدوا خلال عامي 2003 و2004 أصبحوا مؤهلين لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإنه أصبح بإمكان المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما الحصول على اللقاح بداية من اليوم السبت، في إطار الحملة الوطنية للتلقيح.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الراغبين من هذه الفئة في الحصول على التلقيح الانتقال إلى مراكز التلقيح بصحية أحد الوالدين.

وإذا لم يتمكن أحد الوالدين من مرافقة المراهق، فيجب عليه إحضار خطاب موقع يتضمن رقم الهوية وتوقيع الوالدين.

ومنذ بدء الحملة في 20 كانون الأول/ديسمبر، تلقى نحو 2,5 مليون شخص من أصل 9 ملايين نسمة، الجرعة الأولى من اللقاح.

وحصل 900 ألف منهم الجرعة الثانية الضرورية لتأمين مناعة ضد الفيروس، حسبما ذكرت وزارة الصحة أمس الجمعة.

وتأتي هذه المرحلة الجديدة من الحملة فيما تخضع البلاد لثالث إغلاق وطني صارم منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر.

وقررت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء الماضي تمديد الإغلاق حتى نهاية كانون الثاني/يناير، بعدما سجلت خلال 24 ساعة أكثر من 10 آلاف إصابة وهو رقم قياسي.

وطلبت الحكومة الإسرائيلية 14 مليون جرعة بالإجمال من مختبرات فايزر/بايونتيك وموديرنا، لتحصين ما مجموعه سبعة ملايين شخص. وتسلمت بالفعل ملايين الجرعات.

وسجلت في إسرائيل أكثر من 580 ألف إصابة بالفيروس بينها 4200 وفاة.