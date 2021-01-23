إيران: إنتاج 26 سفينة محلية الصنع حتى مارس المقبل

قال المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، محمد راستاد، إنه ليست هناك أية معوقات أمام بلاده في تصنيع مختلف أنواع السفن في البلاد.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi الجيش الإيراني: نمتلك قدرات عسكرية نادرة "إرنا" الإيرانية، مساء اليوم السبت، عن محمد راستاد أن بلاده أعلنت عن تسليم 26 سفينة محلية الصنع بحلول نهاية العام الإيراني الجاري (ينتهي في 20 آذار/مارس) من قبل منتجين محليين.

ولفت راستاد إلى توقيع عقد مع منتجين محليين لتصنيع 10 سفن للإرشاد الملاحي لتشغيلها في الموانئ الشمالية والجنوبية للبلاد، مضيفا أنه وفقا للخطط المرسومة، سيتم كذلك تصنيع 34 سفينة أخرى بحلول نهاية العام المقبل (20مارس 2022).

وفي السياق نفسه، قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي، أمس الجمعة، إن القوة الجوية للجيش تمتلك اليوم قدرات طائرات مسيرة قلّ نظيرها.

وجاء تصريح اللواء موسوي خلال زيارة تفقدية قام بها إلى قاعدة "الشهيد عبد الكريمي" الجوية في بندرعباس، جنوب إيران حيث تفقد مختلف الأقسام التي تضم مركز القيادة والتصليحات الأساسية والطيران والقدرات العملانية.

وتحدث القائد العام للجيش الإيراني إلى الطيارين والعاملين في القاعدة الجوية، ووجه لهم الشكر والتقدير لجهودهم المبذولة، قائلا: إن القوة الجوية للجيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أدت واجباتها الموكلة بها على أتم وجه وخرجت مرفوعة الراس منها واليوم أيضا أضحت تمتلك قدرات طائرات مسيرة قلّ نظيرها.