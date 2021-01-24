سناتور أمريكي يحذر من محاكمة رؤساء سابقين آخرين إذا خضع ترامب للمحاكمة

حذر عضو جمهوري بارز بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم السبت من أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في المجلس للمرة الثانية قد تؤدي إلى محاكمة رؤساء ديمقراطيين سابقين إذا استعاد الجمهوريون السيطرة على المجلس بعد عامين.

وقال السناتور جون كورنين في تغريدة موجهة لزعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر "إذا كانت مساءلة ومحاكمة رؤساء سابقين فكرة جيدة، فماذا عن الرؤساء الديمقراطيين السابقين عندما يستعيد الجمهوريون الأغلبية في 2022؟ فكر في الأمر ودعنا نفعل ما في صالح البلاد".

No, it’s takes unanimous consent. But you already knew that. BTW, if it is a good idea to impeach and try former Presidents, what about former Democratic Presidents when Republicans get the majority in 2022? Think about it and let’s do what is best for the country. https://t.co/cCkumapbWY — Senator John Cornyn (@JohnCornyn) January 23, 2021

وأصبح ترامب في وقت سابق هذا الشهر أول رئيس أمريكي يخضع للمساءلة بالكونغرس مرتين بعد موافقة مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية، وبدعم من عشرة جمهوريين، على اتهامه بالتحريض على تمرد مسلح بعد كلمته الحماسية لأنصاره في السادس من يناير/ كانون الثاني وما أعقبه من اقتحام مبنى الكونغرس في هجوم أسفر عن سقوط قتلى.

وفي المقابل، يعارض عدد من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ محاكمة ترامب التي قد تفضي إلى منعه من الترشح للرئاسة مجددا.

وأمس الجمعة، أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب ستبدأ في 8 شباط/فبراير المقبل.

وقال شومر في خطاب أمام مجلس الشيوخ: "سيقدم أعضاء مجلس النواب (في مجلس الشيوخ) مواد العزل يوم الاثنين 25 كانون الثاني/يناير الساعة 7 مساء ... سيبدأ الأطراف النظر في قضية العزل في 8 شباط/ فبراير".

والخميس، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي أنها ستبحث في الكونغرس محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على أحداث الشغب في مبنى "الكابيتول" بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتعهدت بيلوسي باتخاذ إجراءات بشأن محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ. لافتة إلى أنه دعا أنصاره إلى الخروج على القانون وساعدهم على الوصول إلى مبنى الكابيتول وإحداث الفوضى".

ويتهم مجلس النواب الأمريكي ترامب بالتحريض على أعمال الشغب في مبنى الكابيتول.

ويقول الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، إن ترامب ارتكب جريمة شنيعة بشكل خاص ضد البلاد، من خلال التحريض للهجوم على مبنى الكابيتول في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.