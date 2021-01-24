الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب توصي بعدم الكلام أو التحدث في الهاتف أثناء ركوب وسائل النقل العام

بحثت الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب ركاب وسائل النقل العام على تجنب التحدث مع بعضهم البعض أو عبر الهاتف لتقليل مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وقالت الأكاديمية في بيان "إن الاستخدام الإلزامي للكمامة في وسائل النقل العام ،حيث لا يمكن التباعد الاجتماعي، يجب أن يصاحبه إجراء احتياطي بسيط جدا ألا وهو تفادي التحدث وإجراء اتصالات هاتفية"، بحسب رويترز.

وقال عضو الأكاديمية باتريك بيرشي على محطة (بي.إف.إم تي في) يوم السبت إنه إذا لم يكن هناك سوى ثلاثة أشخاص فقط في عربة مترو أنفاق فلن تكون هناك مشكلة ولكن إذا كان لا يفصل بين الشخص والآخر سوى سنتيمترين فقط فمن المنطقي عدم الكلام أو التحدث عبر الهاتف"،لافتا إلى "إنه ليس الزاما بل توصية".

وقالت الأكاديمية إن الكمامات القماشية أو المصنوعة في المنزل فعالة ضد انتشار فيروس كورونا طالما تم وضعها بشكل صحيح وأن معظم الإصابات تحدث عندما يخلع الناس الكمامات.

وتراجع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا في وحدات الرعاية الفائقة بفرنسا بواقع 16 حالة إلى 2896، وهو أول انخفاض في أسبوعين بعد أن بلغت الزيادة نحو 20 يوميا منذ منتصف يناير/ كانون الثاني.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، يوم الجمعة، بأنه يجب على جميع القادمين إلى فرنسا من دول الاتحاد الأوروبي إجراء فحص كورونا سلبي قبل 72 ساعة من قدومه.

هذا وبدأت فرنسا يوم السبت الماضي، تنفيذ حظر التجول المبكّر الذي يبدأ من السادسة مساء وحتى السادسة صباحًا بتوقيت باريس.