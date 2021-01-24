الصين… انتشال عامل من تحت الأرض بعد 14 يوما من انفجار بمنجم للذهب

قالت وسائل إعلام رسمية في الصين إنه تم إنقاذ عامل من منجم ذهب في شمال البلاد صباح الأحد بعد أن ظل محاصرا تحت الأرض 14 يوما في أعقاب انفجار.

وقالت السلطات الأسبوع الماضي إن الأمر قد يستغرق أسبوعين آخرين لإخراج عمال المنجم من تحت الأرض، بحسب رويترز.

وتسبب حدوث انفجار في منجم هوشان للذهب في تشيشيا، وهي منطقة رئيسية لإنتاج المعدن الأصفر تابعة لإدارة مدينة يانتاي في إقليم شاندونغ على ساحل الصين الشرقي، في حصار 22 عاملا تحت الأرض.

Miners remain stuck underground after an explosion ripped through a gold mine in #Qixia, Yantai, east China's Shandong Province on Jan 10. According to the latest communication made on Tue, 1 miner is unconscious, 2 are showing mild discomfort, while 8 are in healthy condition. pic.twitter.com/kdgB1BXvt5 — ShanghaiEye (@ShanghaiEye) January 20, 2021

يشار إلى أن أحد العمال قد توفي بينما لا يزال 11 آخرون أحياء، بينما العشرة الباقون في عداد المفقودين.

ويشارك نحو 600 من رجال الإنقاذ في عملية إنقاذ العمال، بالإضافة إلى 25 سيارة إسعاف تقف استعدادا لخروج ناجين أو ضحايا.