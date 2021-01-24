رسالة عسكرية إلى المرشد الإيراني تتحدث عن "الرد الحاسم وتوجيه الضربة والمزلزلة"

وجه رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد حسين باقري، رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، بعد نجاح المناورات التي نفذتها قوات الحرس الثوري والجيش الإيراني خلال الفترة الأخيرة.

ونوه باقري، في رسالته، "بالجهوزية التامة للقوات المسلحة الإيرانية من أجل الرد الحاسم وتوجيه الضربة المضادة والمزلزلة إلى بؤر التهديد ضد استقلال وأمن ووحدة أراضي الوطن الإسلامي"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

كما أشار إلى "نجاح مناورات "الاقتدار 99" التي نفذتها القوة البرية للجيش الإيراني في سواحل مكران وشمالي المحيط الهندي، وأيضا مناورات "النبي الأعظم (ص)" في مياه الخليج"، لافتا إلى "ارتقاء الصناعة الدفاعية والقدرات والجهوزيات الشاملة للقوات المسلحة الإيرانية إلى مستوى الردع الاستراتيجي، وفتح مسارات تعزيز القدرات من أجل الرد على التهديدات".

وكان وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، كشف الأسباب التي جعلت إيران تقوم بمناوراتها العسكرية الأخيرة، حيث أكد أن بلاده سترد بشكل "ساحق على أدنى خطأ" في حسابات الأعداء بشأن القدرات الدفاعية لإيرانية.

وقال: "نفذ الأمريكيون بعض التحركات في المنطقة بما فيها إرسال غواصة نووية وتحريك الوحدات البحرية والدوريات التي قامت بها طائرات بي52 في المنطقة".، مشددا على أن جيش بلاده أوصل رسالة للأعداء بأن عليهم "أن لا يرتكبوا أدنى خطأ في حساباتهم، لأن أدنى خطأ سترد عليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل قاطع وساحق".